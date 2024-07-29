«زراعة أبوظبي» توجه إرشادات للمزارعين والمربين في الصيف

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى اتباع النصائح والإرشادات التي تقلل من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصيف، وأهابت الهيئة بأصحاب المزارع والمربين اتباع هذه النصائح ومتابعة عمال المزرعة للتحقق من اتخاذهم كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المزرعة والمحاصيل المزروعة فيها بالإضافة إلى الثروة الحيوانية، وحماية أنفسهم من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة على أصحاب وعمال المزارع إلى ضرورة مراقبة عملية الري لضمان بقاء رطوبة التربة كافية ومتجانسة خلال موسم النمو، والتأكد من جودة ونظافة الماء المستخدم في الري السطحي للمحصول، وضرورة اتباع ممارسات الري الجيدة وتجنب الري خلال أوقات الذروة مع مراعاة الري في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس، وعلى فترات متقاربة حرصاً على عدم تبخر المياه نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في فترات النهار، حيث إن الري المسائي أو في الصباح الباكر يسمح للنبات بالاحتفاظ بالرطوبة خلال ساعات النهار الحار. وأكدت الهيئة أهمية متابعة كفاءة شبكات الريّ وصيانتها بشكل دوري من قبل عمال المزارع وضرورة التقيد بالنصائح والتعليمات التي يقدمها مهندسو الإرشاد خلال الزيارات الميدانية الإرشادية واتباع توجيهات الري الصحيحة وتعزيز كفاءة الشبكة وزيادة معدل تكرار عملية الري وبفترات متقاربة خلال فترة الصيف بالمقارنة مع معدلات الري في فصل الشتاء.

الحقل المكشوف

وصنفت الهيئة النصائح والإرشادات المقدمة للمزارعين وفق أسلوب طريقة الزراعة المستخدمة والمحاصيل المزروعة، وفيما يخص مزارع الحقل المكشوف - ينصح خبراء الهيئة - باستغلال فترة الصيف في إجراء التعقيم الشمسي- حيث يستطيع المزارع من إجراء التعقيم الشمسي لكامل التربة خلال فصل الصيف ابتداء من شهر مايو إلى نهاية شهر أغسطس من خلال تغطيتها بشرائح البلاستيك الشفاف أو الأسود (بولي إثيلين) والمعامل بالأشعة فوق البنفسجية وذلك لرفع درجة حرارة التربة والقضاء على الآفات والنيماتودا والأعشاب الضارة، كما ينصح بحراثة التربة بصورة عميقة لكسر الطبقة الصلبة وتقليبها، ثم تعريضها لأشعة الشمس للقضاء على الحشرات والفطريات الكامنة. وأشارت الهيئة إلى أن المزارع التي تتبع نظام الزراعة في البيوت الشبكية يمكنها هي الأخرى إجراء التعقيم الشمسي خلال فترة الصيف بعد إزالة الغطاء الشبكي وتعريض التربة للشمس وتعقيمها للتخلص من الآفات والأعشاب الضارة.

البيوت المحمية

أعدت الهيئة قائمة بالنصائح الخاصة بالبيوت المحمية إذ يتم توعية -مشغلي البيوت المحمية بها بصورة دورية، حيث ينصح بالتأكد من كفاءة أنظمة التبريد والتهوية في البيوت المحمية ومراعاة تشغيل المراوح بصورة مستمرة لتقليل الضغط داخل البيوت المحمية مع التأكد من سلامة الهيكل الحديدي والغطاء البلاستيكي وعدم تعرضه للتلف.

وشددت الهيئة على ضرورة التأكد من عمل الكهرباء في المزرعة ومن سلامة وجاهزية المولد الكهربائي الاحتياطي حرصاً على استمرار التبريد داخل البيت المحمي من دون إلحاق أي أضرار من شانها أن تتسبب بخسائر مادية لدى المزارعين.

مكافحة الآفات

نوهت الهيئة إلى أهمية مراقبة الأشجار والمحاصيل لمكافحة الآفات، وذلك من خلال استخدام مصائد الحشرات بأنواعها المختلفة كالمصائد الفرمونية والضوئية واللاصقة، حيث تكمن أهمية تلك المصائد في معرفة مواعيد ظهورها وبداية الإصابة وتوقيت عمليات المكافحة مع ضرورة مكافحة الآفات الحشرية التي تنشط مع ارتفاع درجات الحرارة مثل حشرة المن، وصانعات الأنفاق.

الثروة الحيوانية

فيما يخص مربي الثروة الحيوانية أكدت الهيئة على أهمية العناية بالمواشي خلال فترة الصيف واتباع الممارسات الصحيحة للرفق بالحيوان مع مراعاة التدابير الخاصة بحماية الثروة الحيوانية من التعرض للإجهاد الحراري الذي يتسبب في انخفاض الكفاءة الإنتاجية والتناسلية ونقص معدلات النمو وكذلك زيادة حالات النفوق.

تبريد الحظائر

وحددت الهيئة عدداً من الممارسات الواجب اتباعها مع الحيوانات خلال فترة الصيف والتي تتضمن إبقاء الحيوانات في الظل طوال فترة النهار وحتى غروب الشمس، وذلك لضمان حماية الحيوانات من التعرض لأشعة الشمس المباشرة مع تبريد الحظائر قدر المستطاع عن طريق توفير مراوح التبريد أوالرذاذ أوقات الذروة إن أمكن، والحرص على وضع أحواض مياه الشرب للحيوانات في الظل، وتوفير الماء البارد بشكل مستمر وإبقائها في أماكن مظللة لضمان استمرارية وجود المياه وعدم تعرضها للجفاف نتيجة التبخر أو ارتفاع درجة حرارتها.

وأكدت الهيئة على أهمية تظليل أماكن تربية الحيوانات بأي وسيلة مناسبة، وفي حال الارتفاع الشديد في درجات الحرارة مع وجود رطوبة عالية ينصح برش الحظائر والحيوانات بالماء خاصة أثناء فترة العصر لتقليل حدة الحرارة.

تظليل الخزانات

أوصت الهيئة بأهمية تظليل خزانات المياه في حظائر التربية للمحافظة على اعتدال درجة حرارة المياه وبقائها صالحة لشرب الحيوانات أطول فترة ممكنة، وإضافة الفيتامينات في مياه الشرب أوالأعلاف ثلاث مرات أسبوعياً وخاصة فيتامين AD3E & C، وتوزيع العلف المركز على عدة وجبات خلال اليوم.