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علوم الدار

«الوطني للأرصاد»: أمطار محتملة على بعض مناطق الدولة

«الوطني للأرصاد»: أمطار محتملة على بعض مناطق الدولة
30 يوليو 2024 01:08

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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احتمال تكون سحب ركامية قد تصاحبها أمطار غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خلال الأسبوع الجاري، وتكون الأمطار المحتملة بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة، على المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
ووفقاً لنشرة المركز الوطني للأرصاد يتوقع أن يكون طقس اليوم الثلاثاء صحواً إلى غائم جزئي أحيانا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف يصبح متوسط الموج صباح الأربعاء في بحر عمان.
ويكون طقس الأربعاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج وفي بحر عمان. 
الخميس والجمعة
يتوقع المركز أن يكون طقس يومي الخميس والجمعة غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، تتحول الجمعة إلى شمالية شرقية خفيفة تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من15إلى30تصل إلى45كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً وصباح الجمعة في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في بحر عمان.

المركز الوطني للأرصاد
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