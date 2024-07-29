حاكم الفجيرة: علاقاتنا تاريخية مع مصر

الفجيرة (وام)

أشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالعلاقات التاريخية النوعية التي تربط بين الإمارات ومصر، بناء على رؤية القيادة الحكيمة لكلا البلدين، منوهاً بأن هذه العلاقات تشهد المزيد من التطور في مختلف المجالات، بما يخدم الشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر الرميلة بالفجيرة، معالي وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، ووكيل الوزارة محمود عبد الشافي، ووليد لطفي رئيس مجلس إدارة شركة «بتروجت»، والوفد المرافق، والذي يقوم بزيارة أخوية لإمارة الفجيرة. واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح مفصل من الوزير المصري حول العديد من الموضوعات المتعلقة بمجال النفط والغاز والطاقة في جمهورية مصر العربية، والآفاق المقبلة المتعلقة بهذا السياق والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتطوير هذه الصناعة.

من جانبه، أشاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري بالدور الرائد لدولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة، ودور إمارة الفجيرة المحوري في هذا السياق، وفي تجارة وتخزين النفط على مستوى العالم، بما تمتلكه من إمكانات متقدمة وتقنيات متطورة أسهمت في رفع كفاءة المؤشرات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وذلك بعد جولته واطلاعه ميدانياً على العديد من المشاريع الاقتصادية في الإمارة، حيث زار ميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة بروج البترولية.