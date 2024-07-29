محمد الشرقي يشهد تخريج 197 مشاركاً في «أصدقاء الدفاع المدني»

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية تطوير منظومة الأمن والسلامة في المجتمع، وتعليم الأفراد مهاراتها اللازمة، وتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة وجودة الحياة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل دورة أصدقاء الدفاع المدني الحادية عشرة، الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، وتخريج 197 مشاركاً فيها، بحضور العميد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة. ونوّه سموه، إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للبرامج الهادفة التي تسهم في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز نموّها المستدام، وفي أولويتها قطاع الأمن والسلامة وتحسين جودة حياة أفراد المجتمع. وهنّأ سموه خرّيجي البرنامج اجتيازهم الدورة بنجاح، مشيداً بجهود إدارة الدفاع المدني بالفجيرة في تنظيم البرامج الهادفة لفئات المجتمع، خاصة الشباب والناشئة، وتعليمهم المهارات الأساسية اللازمة والمعارف الضرورية في مجال الأمن والسلامة والتعامل مع حالات الطوارئ.