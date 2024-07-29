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علوم الدار

مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف مدفعية
30 يوليو 2024 00:16

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تقدر قيمتها بنحو 1,7 مليار دولار أميركي تتضمن ذخائر دفاع جوي وقذائف مدفعية تقول قوات كييف إنها في أمس الحاجة إليها.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في بيان، إن الحزمة تتضمن معدات بقيمة 200 مليون دولار ستسحب من مخزونات الجيش الأميركي الحالية وستصل إلى الميدان بسرعة، وأخرى بنحو 1,5 مليار دولار ستطلب من شركات الأسلحة ويستغرق وصولها وقتا أطول.
ستوفر المساعدة لأوكرانيا عدة أنواع من ذخائر الدفاع الجوي للحماية من الضربات الجوية، وقذائف المدفعية، وذخيرة لقاذفات الصواريخ الدقيقة من طراز "هيمارس"، وأنواع متعددة من الأسلحة المضادة للدبابات، من بين قدرات أخرى.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه "ممتن للغاية" لنظيره الأميركي جو بايدن والكونغرس والشعب الأميركي على المساعدة.
زار زيلينسكي، الاثنين، القوات الخاصة في منطقة خاركيف الحدودية، حيث شنت القوات الروسية هجوما بريا مفاجئا في مايو الماضي.
وقال الزعيم الأوكراني إنه "شهد هناك بنفسه كيف أن مثل هذه المساعدة المستمرة تسمح لنا بإنقاذ الأرواح وحماية الناس".
الولايات المتحدة داعم عسكري رئيسي لأوكرانيا، فقد تعهدت بتقديم أكثر من 55 مليار دولار أميركي من الأسلحة والذخائر وغيرها من المساعدات العسكرية منذ أن بدأت الأزمة الحالية في فبراير 2022.

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المصدر: وكالات
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