جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

سجل جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة، صباح اليوم. وهي 22.1 درجة مئوية.
وأكد المركز الوطني للأرصاد:أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 22.1 درجة مئوية في جبل جيس ( رأس الخيمة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 22.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning was 22.1 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 05:45 UAE Local time. pic.twitter.com/SaA9W8WWie— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) July 30, 2024