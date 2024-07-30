جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

سجل جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة، صباح اليوم. وهي 22.1 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد:أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 22.1 درجة مئوية في جبل جيس ( رأس الخيمة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.