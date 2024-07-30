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علوم الدار

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
30 يوليو 2024 08:40

سجل جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة، صباح اليوم. وهي 22.1 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد:أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 22.1 درجة مئوية في جبل جيس ( رأس الخيمة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.وفق الحساب  الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جبل جيس
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