«الشؤون الإسلامية والأوقاف»: مخالفة 19 حملة حج وتغريمها وإلغاء ترخيص 4 حملات

في إطار حرص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على الارتقاء بخدمات الحج، وتقديم أجود الخدمات لحجاج دولة الإمارات العربية المتحدة، تماشياً مع استراتيجية حكومة الدولة وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتت لجنة التراخيص في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في جميع شكاوى الحجاج الخاصة بموسم الحج الماضي 1445هـ/ 2024م واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها بحسب القوانين والقرارات المنظمة لها.

فقد قامت اللجنة بمخالفة 19 حملة حج وتغريمها، كما أقرت اللجنة إلغاء ترخيص الحج لأربع حملات حج لمخالفتها القانون والنظم والتعليمات المعمول بها.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام أصحاب الحملات بتعهداتهم مع الحجاج، بحسب العقود الموقعة معهم بشأن نوعية الخدمات المقدمة، وعدم الإخلال بها، مشيرة أن التقصير تجاه الحجاج ينافي قيم ونهج دولتنا التي تهتم بحجاج بيت الله الحرام وشرف خدمتهم.

وأبدت الهيئة حرصها على النظر في التحديات والصعوبات والاستفادة منها في خططها المستقبلية لتطوير خدمات الحج التي باتت تشهد تطوراً نوعياً مواكباً لمتغيرات الحياة، داعية أصحاب الحملات إلى الابتكار في نوعية خدماتهم، بما يجذب الحجاج، ويشجعهم على الانضمام إليها.