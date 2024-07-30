الأربعاء 31 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد ويبحث معه أهم التوجهات الحكومية الاتحادية القادمة

محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد ويبحث معه أهم التوجهات الحكومية الاتحادية القادمة
30 يوليو 2024 12:27

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الارتقاء بجودة حياة المواطنين والوصول بها إلى الأفضل عالمياً يمثل الغاية الأساسية في كل خطط وبرامج وتوجهات حكومة الإمارات، مشيداً سموه بجهود مختلف الوزارات والجهات الحكومية في تقديم أعلى مستويات الأداء والكفاءة، وقال سموه: «الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية والوصول بها إلى الأفضل عالمياً يمثل أولوية رئيسية قادمة».

ودعا سموه إلى مضاعفة الجهود والطاقات لتسريع تحقيق المستهدفات، خصوصاً في الملفات ذات الأولوية الوطنية وفي مقدمتها إسكان المواطنين، والتوطين، ومواصلة الارتقاء بمخرجات التعليم لتكون على مستوى الطموحات التنموية المستقبلية لدولة الإمارات، وقال سموه: «مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات لتسريع تحقيق المستهدفات في كافة القطاعات الوطنية».

أخبار ذات صلة
جهود حكومية
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيسة الهند في ضحايا الفيضانات

تناول اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالعمل الحكومي وخطط التطوير المتواصلة في هذا المجال، وآخر المستجدات في مختلف المبادرات والمشاريع الحكومية الداعمة للجهود التنموية المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات.

وبحث سموهم الجهود المستمرة لحكومة دولة الإمارات في الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وتوفير الدعم اللازم لمختلف شرائح المجتمع الإماراتي في شتى المجالات والقطاعات.

المصدر: وام
محمد بن راشد
منصور بن زايد
آخر الأخبار
100 يوم على «ختام تاريخي» لجولات «دي بي ورلد» للجولف
الرياضة
100 يوم على «ختام تاريخي» لجولات «دي بي ورلد» للجولف
اليوم 12:30
إسبانيا والأرجنتين.. «الحلم الخيالي»!
الرياضة
إسبانيا والأرجنتين.. «الحلم الخيالي»!
اليوم 12:05
«دبي لأصحاب الهمم» يختتم النشاط الصيفي
الرياضة
«دبي لأصحاب الهمم» يختتم النشاط الصيفي
اليوم 12:00
شرطة أبوظبي تنظم فعالية «قطرة من دمك حياة لغيرك»
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنظم فعالية «قطرة من دمك حياة لغيرك»
اليوم 11:57
رئيس تشيلي يزور "متحف المستقبل"
علوم الدار
رئيس تشيلي يزور "متحف المستقبل"
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©