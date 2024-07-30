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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
30 يوليو 2024 17:46

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:16 والمد الثاني عند الساعة 21:15 والجزر الأول عند الساعة 13:32 والجزر الثاني عند الساعة 05:14.

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بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:41،والجزر الأول عند الساعة  12:40 والجزر الثاني عند الساعة 01:14.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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