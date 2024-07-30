12.8 مليون مستخدم لمركبات الأجرة في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أعلنت هيئة النقل في عجمان، أمس، أن عدد مستخدمي مركبات الأجرة للنصف الأول من عام 2024 بلغ 12.803.216 مستخدماً، وبعدد رحلات 6.401.608 رحلات، مقارنة بـ 10.396.592مستخدماً، ونحو 5.189.296 رحلة في نفس الفترة من عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 23% في كل من المستخدمين وعدد الرحلات.

وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بهيئة النقل-عجمان، أن مركبات الأجرة تعتبر حجر الأساس في منظومة النقل بالإمارة، وأن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً في تقديم خدمات نقل متميزة وعالية الجودة للمستخدمين.