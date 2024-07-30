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علوم الدار

مراجعة التصميم النهائي للقمر الصناعي العربي 813

مراجعة التصميم النهائي للقمر الصناعي العربي 813
31 يوليو 2024 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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عقد المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات جلسات مراجعة التصميم النهائي لمشروع القمر الصناعي العربي 813، الذي يهدف إلى توفير صور وبيانات فوق طيفية دقيقة لدراسة التغيرات المناخية ودعم أهداف التنمية المستدامة.
عُقدت هذه الجلسات بمشاركة مهندسي القمر الصناعي العربي ونخبة من الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى ممثلي وكالة الإمارات للفضاء.
تمت خلالها مراجعة التصميم النهائي للمهمة، بما في ذلك تقييم شامل لتصميم القمر الصناعي وحمولته من المستشعرات المختلفة، والتحقق من تصميم الأنظمة الأرضية الداعمة له، والتي سيتم تزويد المحطة الأرضية التابعة للمركز بها لتتمكن من تشغيل القمر الصناعي من مقر المركز بجامعة الإمارات في مدينة العين.
وقال سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: «يمثل مشروع القمر الاصطناعي العربي 813 تجسيداً لطموحاتنا المشتركة وإمكانياتنا الجماعية والرائدة في قطاع الفضاء، كما يعبر بوضوح عن رؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز التعاون العربي والارتقاء بقدراتنا البحثية والتكنولوجية المشتركة، ودعم تقديم حلول مبتكرة للتحديات المناخية والبيئية، في خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً وابتكاراً للدول العربية في هذا المجال الحيوي».
وأضاف: «أن المشروع يعد رمزاً للتكامل الإقليمي في علوم الفضاء، وبالتأكيد سيسهم في ترسيخ تبادل المعرفة بين الدول العربية، وتحقيق التنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي، إلى جانب بناء قاعدة قوية من الكفاءات العربية القادرة على مواجهة التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية». 

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