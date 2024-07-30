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52.233 زيارة رقابية على قطاعات البيئة والصحة والغذاء بدبي

التأكد من مدى مطابقة المنتجات للمواصفات والاشتراطات (من المصدر)
31 يوليو 2024 01:11

دبي (الاتحاد)

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نفذت بلدية دبي 52.233 زيارة وجولة تفتيشية بمجال البيئة والصحة والغذاء في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2024، واستهدفت الجولات الرقابة والتحقق من مدى التزام الفعاليات والأنشطة والمؤسسات بالمعايير المعتمدة والمتعلقة بمجالات سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية، والصحة والسلامة، والصحة العامة، إضافةً إلى مدى الالتزام بالمعايير البيئية.
وأكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، حرص البلدية الكامل على تنفيذ الحملات والجولات الرقابية الدورية طيلة أيام السنة، لضمان بناء منظومة غذائية وصحية وبيئة مستدامة وسليمة، توفر سلاسل إمداد غذاء مرنة، وتعزيز الأمن الغذائي في إمارة دبي، إضافةً إلى تحقيق الوقاية الاستباقية للمجتمع من  المخاطر الغذائية وحمايته من مخاطر الصحة العامة، والحفاظ على الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية، بما يجعل من دبي مدينة أكثر استدامة وجاذبية وريادة وجَودة للحياة.
وقالت الدكتورة رفيع: «قطاعات الغذاء والبيئة والسلامة تشكل أولوية رئيسة ضمن مهام عمل بلدية دبي، ونعمل باستمرار على تطويرها والحفاظ على استدامتها، والرقابة المتواصلة عليها لضمان توفير أفضل مستويات الأمان وجَودة الحياة لكافة سكان الإمارة، مع الحرص على توفير البنية التحتية المتقدمة التي تتيح للمنشآت والمشاريع كافة النمو بالتوازي مع الالتزام التام بالمعايير والشروط واللوائح كافة المعتمدة في دولة الإمارات وإمارة دبي».
وأجرت فرق الصحة والسلامة في بلدية دبي والتي يبلغ عدد أفرادها 95 مشرفاً نحو 26.566 زيارة رقابية عبر 6 حملات، استهدفت، المنشآت الفندقية، ومقاهي خدمة تقديم الشيشة، وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، والمساكن العمالية والأسواق المجتمعية، والتدقيق على سلامة المباني والأماكن العامة، ومناطق الألعاب والفعاليات، إضافةً إلى المنشآت الصناعية والمهنية ومشاريع البنية التحتية والأنشطة المؤقتة.
وكشفت حملات بلدية دبي للرقابة على المنافذ عن أكثر من 17 ألف شحنة لمنتجات استهلاكية بما يعادل 145 ألف طن، جرى التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات.

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