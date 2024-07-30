الأربعاء 31 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بلدية العين» تطبق نظام إدارة الإنارة العامة

«بلدية العين» تطبق نظام إدارة الإنارة العامة
31 يوليو 2024 01:13

العين (وام)

أخبار ذات صلة
«دبي لأصحاب الهمم» يختتم النشاط الصيفي
رئيس تشيلي يزور "متحف المستقبل"

طبقت بلدية مدينة العين، متمثلة بقطاع البنية التحتية وأصول البلدية، نظام إدارة الإنارة العامة الذي يعمل على مراقبة وإدارة شبكات إنارة الطرق، ضمن خطتها لتعزيز الاستدامة، وتوفير الاستهلاك، ورفع وتطوير قدرات الاستجابة، والتعافي من الأعطال.
وتشمل خطة البلدية تغطية ما يصل إلى 40% من الإنارة العامة ما يمثل 65 ألف كشاف من كشافات إنارة الطرق ضمن مشروع تطوير إنارة الطرق الداخلية والرئيسية في مدينة العين كمرحلة أولى.
وأنجزت البلدية أعمال تركيب أنظمة المراقبة والتحكم بالإنارة في منطقتي غنيمة «شرق» ومنطقة سويحان، على أن تستكمل أعمال تركيب النظام في بقية المناطق الواقعة ضمن نطاق أعمال المشروع. 
وأكد المهندس نهيان الجابري، رئيس قسم التحكم بشبكات البنية التحتية،  أن نظام التحكم بالإنارة يتميز بكفاءته من خلال المراقبة والتحكم بوحدات الإنارة كل على حدة، بالإضافة إلى قدرته على التحكم بشدة الإنارة خلال الساعات التشغيلية حسب المواصفات المعتمدة ضمن دليل الإنارة لإمارة أبوظبي، بحيث يتم تخفيض شدة الإنارة في الأوقات التي تقل فيها نسبة إشغال الطرق، والذي سيسهم في دعم مبادرات الاستدامة من خلال خفض تكاليف الاستهلاك وخفض نسبة التلوث الضوئي لدعم تطبيق أهداف السياسة العامة للسماء المظلمة في إمارة أبوظبي.

بلدية العين
الإنارة
الإنارة الذكية
الإمارات
العين
البنية التحتية
المدن الذكية
آخر الأخبار
بوجران تحرز ذهبية الترايثلون
الرياضة
بوجران تحرز ذهبية الترايثلون
اليوم 12:45
100 يوم على «ختام تاريخي» لجولات «دي بي ورلد» للجولف
الرياضة
100 يوم على «ختام تاريخي» لجولات «دي بي ورلد» للجولف
اليوم 12:30
إسبانيا والأرجنتين.. «الحلم الخيالي»!
الرياضة
إسبانيا والأرجنتين.. «الحلم الخيالي»!
اليوم 12:05
«دبي لأصحاب الهمم» يختتم النشاط الصيفي
الرياضة
«دبي لأصحاب الهمم» يختتم النشاط الصيفي
اليوم 12:00
شرطة أبوظبي تنظم فعالية «قطرة من دمك حياة لغيرك»
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنظم فعالية «قطرة من دمك حياة لغيرك»
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©