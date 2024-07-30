«الصحة» تشجع الأطفال على الأنشطة التفاعلية

دبي (الاتحاد)

اختتمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فعاليات المخيم الصيفي الذي استهدفت من خلاله الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً بحضور أولياء أمورهم، لتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية من خلال أنشطة تفاعلية، وذلك خلال الفترة من 8 ولغاية 24 يوليو الجاري.

ويندرج المخيم، ضمن مبادرة «مسار» التي أطلقتها الوزارة، ممثلة في إدارة تعزيز الصحة، بالشراكة مع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى الأطفال وعائلاتهم حول التغذية الصحية، وأهمية زيادة معدل النشاط البدني للوقاية من السمنة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للأطفال وأولياء أمورهم ممن يعانون من مشاكل في الوزن.

وأُقيمت فعاليات المخيم الصيفي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في الشارقة.