إنجاز مركز المدينة الصحي في عجمان

سعيد أحمد (عجمان)

أنجزت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مشروع مركز المدينة الصحي في منطقة الراشدية بعجمان، ويتوقع تسليمه لمؤسسة الإمارات الصحية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي المشروع في إطار الاهتمام الفائق الذي توليه الدولة بتطوير نظام الخدمات الصحية والقطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، بما يعزز من تنافسيته ومرونته وفعاليته ومواءمته مع توجهات الدولة، وكذلك لضمان رفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية، وفق المواصفات العالمية.

ويتكون المركز من مبنى رئيسي عبارة عن دور أرضي وأول، وغرفتين للحراسة ومباني خدمات، وتبلغ مساحته 3251 متراً مربعاً.

ويعد المركز الصحي من أهم المنشآت الصحية، ويمثل إضافة مستقبلية حقيقية سواء على صعيد الخدمة الصحية أو على الصعيد الإنشائي في الإمارة، حيث تم تصميمه طبقاً لأحدث المواصفات الإنشائية، وبطريقة الخرسانة مسبقة الصب «بريكاست»، التي تدعم توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة، وتقليل النفايات الناتجة عن أعمال البناء، وزيادة العمر الافتراضي للمبنى.

كما يتميز المركز أيضاً بصرح مميز في تقديم الرعاية الصحية بشكل حديث ومتطور، بالإضافة إلى إنشاء قسم استقبال حديث، ويساهم في تحسين تجربة المرضى، إلى جانب العيادات الخارجية العامة التي تقدم خدمات طبية شاملة.

ويشمل المركز قسم طب الأسرة، وقسم الأمومة والطفولة، لتلبية احتياجات الأسر بشكل كامل، ويشمل كذلك قسماً للمختبر، تم تنفيذه وفقاً لأعلى المواصفات العالمية لضمان دقة وسلامة النتائج.

ويحتوي المركز على قسم خاص بالأشعة وصيدلية مجهزة لخدمة المرضى وصرف الأدوية، بالإضافة إلى إنشاء عيادات تخصصية للأسنان، والأنف والأذن والحنجرة، والعيون، والجلدية، إلى جانب غرفة تعقيم متطورة لضمان أعلى مستويات النظافة والسلامة.

أما على صعيد خدمات الأطباء والعاملين بالمركز، فيوجد قسم خاص بإدارة المركز وغرف مصممة كاستراحة للعاملين فيه.

وأكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن الاهتمام بصحة الإنسان ضمن أولويات الدولة، وتسعى دائماً لتحقيقه على أرض الواقع، من خلال التوسع في إضافة مزيد من المرافق الصحية المميزة بمختلف مناطق الدولة.