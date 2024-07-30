«تريندز للبحوث والاستشارات» يطلق «مبادرة اليوبيل البرونزي»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن احتفالاته بالذكرى العاشرة للتأسيس، أطلق «تريندز للبحوث والاستشارات»، مبادرة «اليوبيل البرونزي»؛ بهدف تعزيز الانتماء والولاء بين موظفي المركز، وتقدير وتكريم الموظفين والشركاء والمؤسسات الذين ساهموا في تحقيق نجاحاته، وتعزيز العلاقات بين المركز وشركائه، وتحفيز النمو المستمر والتطوير المستدام للمركز.

وقالت وردة المنهالي، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي بـ«تريندز» والمشرفة على المبادرة، إن المبادرة ستتضمن حفلاً لتكريم الشركاء الاستراتيجيين والموظفين، الذين أظهروا التزاماً استثنائياً، وقدموا مساهمات مهمة للمركز خلال السنوات العشر الماضية، كما ستُقام حلقة نقاشية تجمع خبراء من مختلف المجالات، لمناقشة التطوّرات الرئيسية في مجالات البحث والدراسات خلال العقد الماضي، وتوقعات المستقبل.

وأضافت: أن المبادرة تتضمن أيضاً معرضاً حول إنجازات «تريندز»، خلال السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، كما ستشمل مجموعة من الفعاليات التفاعلية للموظفين من شأنها تعزيز روح الفريق والتعاون.

وعبرت وردة المنهالي، عن فخرها بما تحقق من إنجازاتٍ، مؤكدة أن مبادرة «اليوبيل البرونزي» تشكّل فرصة للاحتفال بإنجازاتنا والتطلع إلى المستقبل، مؤكدة التزام «تريندز» كمركز بحث عالمي مستقل، بمواصلة تقديم أبحاث ودراسات استراتيجية عالية الجودة، تُسهم في إحداث تأثير إيجابي عامة، وتعزّز البحث العلمي، وتمكين الشباب خاصة.