طارق الطاير: تعزيز التعاون مع تشيلي

أبوظبي (الاتحاد)

التقى الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الصداقة مع برلمانات دول أميركا الشمالية واللاتينية، في مقر المجلس بأبوظبي، وفداً برلمانياً برئاسة فرانسيسكو شهوان رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التشيلية الإماراتية في مجلس الشيوخ لجمهورية تشيلي.

حضر المقابلة كل من سعيد راشد العابدي، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ورحب الدكتور طارق الطاير بالوفد البرلماني التشيلي، وأكد أهمية هذا اللقاء المتزامن مع زيارة فخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي إلى دولة الإمارات، وأشار إلى أن العلاقات البرلمانية بين المجلسين تجسد التطور المتنامي في علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وأشار إلى أهمية تفعيل عمل مجموعات الصداقة البرلمانية، لتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب فرانسيسكو شهوان رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية التشيلية بمجلس الشيوخ لجمهورية تشيلي، عن شكره للمجلس الوطني الاتحادي على حسن الضيافة والاستقبال، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون البرلماني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.