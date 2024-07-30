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وفد تشيلي يطلع على إنجازات «المدينة الآمنة» بشرطة أبوظبي

وفد تشيلي خلال الاطلاع على إنجازات «المدينة الآمنة» (من المصدر)
31 يوليو 2024 01:13

أبوظبي (الاتحاد) 

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اطلع وفد من جمهورية تشيلي على أفضل الممارسات العالمية والإنجازات التطويرية بمركز المدينة الآمنة في شرطة أبوظبي والأنظمة الحديثة التي تطبقها في توظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المنظومة الأمنية.
وأكد العميد الدكتور مهندس محمد عبدالله الزعابي، مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات، خلال لقائه الوفد اهتمام شرطة أبوظبي بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز استدامة الأمن والأمان وتطوير الأنظمة الذكية المبتكرة التي تعزز مفهوم الأمن الاستباقي ومواجهة التحديات المستقبلية مشيداً بالتعاون بين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور المقدم سعيد عبدالله الرشيدي، مدير إدارة المدينة الآمنة.
وعرض الرائد المهندس حمد علي الحمادي من مركز المدينة الآمنة للوفد أحدث وسائل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بالمجالات الأمنية والمرورية، باستخدام أحدث التقنيات عالمياً، والمستجدات الأمنية التي تطبقها المدينة الآمنة، والتي تواكب التطورات المتسارعة وتستشرف المستقبل.

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الإمارات
مشروع المدينة الآمنة
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تشيلي
الذكاء الاصطناعي
الأنظمة الذكية
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