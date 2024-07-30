الرئيس التشيلي: «موانئ دبي» نموذج ملهم للابتكار والممارسات المستدامة

دبي (الاتحاد)

استقبلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، في ميناء جبل علي بدبي، أمس، وفداً رفيع المستوى من جمهورية تشيلي يرأسه فخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي.

وتأتي زيارة وفد تشيلي إلى دبي، عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتشيلي، والتي تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتسهيل الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة، ما يُعزز التجارة البينية بين البلدين.

وخلال زيارة الوفد التشيلي، عرضت «دي بي ورلد»، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، منشآتها ومرافقها الحديثة وحلولها اللوجستية المبتكرة والتزامها بالاستدامة، وقدمت للوفد التشيلي لمحة عامة عن شبكة «دي بي ورلد» وطموحاتها لقيادة مستقبل التجارة العالمية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «يسعدنا الترحيب بفخامة غابرييل بوريك فونت والوفد المرافق في ميناء جبل علي، في هذه الزيارة التي تمثل خطوة مهمة في تعزيز علاقاتنا التجارية واستكشاف سبل جديدة للتعاون. نعتبر تشيلي شريكاً رئيساً في شبكتنا العالمية، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا المشترك لدفع النموّ الاقتصادي والابتكار».

وأضاف: «تتمثل أولويتنا الاستراتيجية في تمكين تدفقّ الحركة التجارية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في البلدين. ويعتبر نجاحنا في دبي نموذجاً نطمح إلى تكراره من خلال التعاون الوثيق بين موانئنا ومحطاتنا ومناطق التجارة الحرة والخدمات اللوجستية حول العالم، ونلتزم بالاستثمار في تشيلي على المدى الطويل ودعم التوسع الاقتصادي لما فيه مصلحة الطرفين».



مصدر إعجاب

أعرب فخامة الرئيس التشيلي غابرييل بوريك فونت عن إعجابه بالبنية التحتية المتقدمة والتميّز التشغيلي لمجموعة «دي بي ورلد»، مؤكداً أهمية زيادة التبادل التجاري والاستثمار بين جمهورية تشيلي ودولة الإمارات، وقال: «إنّ حجم وكفاءة عمليات (دي بي ورلد) في دبي كانت مصدراً لإعجابنا، وقد اكتسبنا خلال هذه الزيارة رؤية ثمينة، ونتطلع إلى تعزيز البنية التحتية للتجارة والخدمات اللوجستية لدينا في تشيلي. ويتماشى التزام (دي بي ورلد) بالابتكار والممارسات المستدامة مع رؤيتنا لمستقبل تشيلي الاقتصادي، ونرحب باستثمارات (دي بي ورلد) ودعمها المتواصل في دفع عجلة النموّ والتنمية الاقتصادية للطرفين».