الأربعاء 31 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الرئيس التشيلي: «موانئ دبي» نموذج ملهم للابتكار والممارسات المستدامة

الرئيس التشيلي والوفد المرافق خلال الزيارة بحضور سلطان أحمد بن سليّم (من المصدر)
31 يوليو 2024 01:13

دبي (الاتحاد)
استقبلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، في ميناء جبل علي بدبي، أمس، وفداً رفيع المستوى من جمهورية تشيلي يرأسه فخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي.
وتأتي زيارة وفد تشيلي إلى دبي، عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتشيلي، والتي تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتسهيل الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة، ما يُعزز التجارة البينية بين البلدين.
وخلال زيارة الوفد التشيلي، عرضت «دي بي ورلد»، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، منشآتها ومرافقها الحديثة وحلولها اللوجستية المبتكرة والتزامها بالاستدامة، وقدمت للوفد التشيلي لمحة عامة عن شبكة «دي بي ورلد» وطموحاتها لقيادة مستقبل التجارة العالمية.

أخبار ذات صلة
100 يوم على «ختام تاريخي» لجولات «دي بي ورلد» للجولف
«دبي لأصحاب الهمم» يختتم النشاط الصيفي

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «يسعدنا الترحيب بفخامة غابرييل بوريك فونت والوفد المرافق في ميناء جبل علي، في هذه الزيارة التي تمثل خطوة مهمة في تعزيز علاقاتنا التجارية واستكشاف سبل جديدة للتعاون. نعتبر تشيلي شريكاً رئيساً في شبكتنا العالمية، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا المشترك لدفع النموّ الاقتصادي والابتكار».
وأضاف: «تتمثل أولويتنا الاستراتيجية في تمكين تدفقّ الحركة التجارية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في البلدين. ويعتبر نجاحنا في دبي نموذجاً نطمح إلى تكراره من خلال التعاون الوثيق بين موانئنا ومحطاتنا ومناطق التجارة الحرة والخدمات اللوجستية حول العالم، ونلتزم بالاستثمار في تشيلي على المدى الطويل ودعم التوسع الاقتصادي لما فيه مصلحة الطرفين».

مصدر إعجاب
أعرب فخامة الرئيس التشيلي غابرييل بوريك فونت عن إعجابه بالبنية التحتية المتقدمة والتميّز التشغيلي لمجموعة «دي بي ورلد»، مؤكداً أهمية زيادة التبادل التجاري والاستثمار بين جمهورية تشيلي ودولة الإمارات، وقال: «إنّ حجم وكفاءة عمليات (دي بي ورلد) في دبي كانت مصدراً لإعجابنا، وقد اكتسبنا خلال هذه الزيارة رؤية ثمينة، ونتطلع إلى تعزيز البنية التحتية للتجارة والخدمات اللوجستية لدينا في تشيلي. ويتماشى التزام (دي بي ورلد) بالابتكار والممارسات المستدامة مع رؤيتنا لمستقبل تشيلي الاقتصادي، ونرحب باستثمارات (دي بي ورلد) ودعمها المتواصل في دفع عجلة النموّ والتنمية الاقتصادية للطرفين».

تشيلي
الإمارات
موانئ دبي العالمية
موانئ دبي
دبي
دي بي ورلد
غابرييل بوريك فونت
سلطان أحمد بن سليم
آخر الأخبار
بوجران تحرز ذهبية الترايثلون
الرياضة
بوجران تحرز ذهبية الترايثلون
اليوم 12:45
100 يوم على «ختام تاريخي» لجولات «دي بي ورلد» للجولف
الرياضة
100 يوم على «ختام تاريخي» لجولات «دي بي ورلد» للجولف
اليوم 12:30
إسبانيا والأرجنتين.. «الحلم الخيالي»!
الرياضة
إسبانيا والأرجنتين.. «الحلم الخيالي»!
اليوم 12:05
«دبي لأصحاب الهمم» يختتم النشاط الصيفي
الرياضة
«دبي لأصحاب الهمم» يختتم النشاط الصيفي
اليوم 12:00
شرطة أبوظبي تنظم فعالية «قطرة من دمك حياة لغيرك»
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنظم فعالية «قطرة من دمك حياة لغيرك»
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©