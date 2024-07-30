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علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يناقش تعزيز الأداء الحكومي وتطوير خدماته

عبدالله بن سالم القاسمي خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
31 يوليو 2024 01:12

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.. ووافق المجلس على توصيات تقرير سير أعمال اللجنة الطبية بحكومة الشارقة لعام 2023، واعتمد مشروع التحقق من عدادات المحروقات في محطات الوقود كما وافق المجلس على مقترح استبدال مبلغ تأمين مزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية بوثيقة تأمين سارية، وناقش المجلس خلال اجتماعه موضوعات عدة تتعلق بمتابعة الأداء الحكومي وتطوير خدماته، لمواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف قطاعاتها المختلفة.

تنفيذي الشارقة
الإمارات
المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
الشارقة
الأداء الحكومي
عبدالله بن سالم القاسمي
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