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ولي عهد رأس الخيمة يصدر قراراً بإنشاء لجنة فض نزاعات الشركات العائلية

ولي عهد رأس الخيمة يصدر قراراً بإنشاء لجنة فض نزاعات الشركات العائلية
31 يوليو 2024 01:12

رأس الخيمة (وام)

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أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، قراراً بشأن إنشاء لجنة فض نزاعات الشركات العائلية.
ونص القرار على أن تنشأ في محاكم رأس الخيمة لجنة تسمى «لجنة فض نزاعات الشركات العائلية»، برئاسة القاضي محمد شوقي محمد سالم الخضراوي، وعضوية كل من سالم علي الشرهان النعيمي والدكتور أحمد راشد أحمد عبيد الشميلي.
وتتولى اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية.
وأشاد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، بالقرار الذي يأتي ضمن المبادرات التي يرعاها سمو ولي عهد رأس الخيمة لتطوير منظومة القضاء والخدمات العدلية والقضائية في الإمارة.

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