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محمد بن راشد يلتقي رئيس تشيلي

محمد بن راشد يلتقي رئيس تشيلي
30 يوليو 2024 21:33

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الرئيس التشيلي غابريل بوريك فونت.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أثناء لقائي اليوم مع ضيف البلاد الرئيس التشيلي غابريل بوريك فونت.. علاقاتنا الدبلوماسية مع تشيلي ترجع للعام 1978.. وعلاقاتنا التجارية تشهد تسارعاً كبيراً وخاصة مع زيارة فخامته وتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.. وطموحاتنا المشتركة هي تحقيق مصلحة الشعبين.. وتطوير مسيرة التنمية بين الدولتين الصديقتين».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تشيلي
الإمارات
محمد بن راشد
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