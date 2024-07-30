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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيسة الهند في ضحايا الفيضانات

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيسة الهند في ضحايا الفيضانات
30 يوليو 2024 23:30

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تعزية إلى فخامة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند في ضحايا الفيضانات التي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية، مماثلتين إلى فخامة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية أيضا إلى دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

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المصدر: وام
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