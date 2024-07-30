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علوم الدار

نيابة عن رئيس الدولة.. عبدالله بن زايد يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني

نيابة عن رئيس الدولة.. عبدالله بن زايد يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني
31 يوليو 2024 00:04

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، على رأس وفد الدولة في مراسم تنصيب فخامة الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أقيمت اليوم في طهران.
وضم الوفد المرافق لسموه معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسيف محمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وحضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مراسم التنصيب التي أقيمت في مقر البرلمان الإيراني بحضور ممثلي عدد من الدول. ونقل سموه تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتوفيق والنجاح في خدمة بلاده وتحقيق تطلعات شعبها.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال لقائه فخامة الدكتور مسعود بزشكيان، تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما، وبما يسهم في ترسيخ دعائم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، قد وصل أمس إلى طهران لحضور مراسم تنصيب فخامة الدكتور مسعود بزشكيان، حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية.

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