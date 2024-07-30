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عبدالله بن زايد يلتقي رئيس البرلمان الإيراني في طهران

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس البرلمان الإيراني في طهران
31 يوليو 2024 00:15

 التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم في طهران، معالي محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خاصة تطورات ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
حضر اللقاء معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسيف محمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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