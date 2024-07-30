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علوم الدار

«الصحة العالمية» تشيد بإجلاء الإمارات 85 مريضاً ومصاباً من قطاع غزة

«الصحة العالمية» تشيد بإجلاء الإمارات 85 مريضاً ومصاباً من قطاع غزة
31 يوليو 2024 00:57

أشادت الدكتورةُ حنان حسن بلخي، المديرةُ الإقليميةُ لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالمبادرة الإنسانية التي نفذتها دولة الإمارات بالشراكة مع المنظمة وتضمنت إجلاء 85 مريضاً ومصاباً في حالة حرجة بينهم مرضى سرطان بحاجة لعلاج مكثف برفقة 63 من أفراد عائلاتهم من قطاع غزة إلى أبوظبي لتلقي الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات.
وقالت بلخي، في تصريحات لها بهذه المناسبة: «ممتنة للغاية لدولة الإمارات العربية المتحدة لإجلائها مرضى ومصابين بجراح خطيرة من غزة وتقديم الرعاية الطبية المُنقذِة لحياتهم» واصفة المبادرة بأنها دليلٌ واضحٌ على ما نحتاج إليه بشكلٍ عاجلٍ من تضامن بينيٍّ على مستوى الإقليم.

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المصدر: وام
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