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شرطة أبوظبي تنظم فعالية «قطرة من دمك حياة لغيرك»

شرطة أبوظبي تنظم فعالية «قطرة من دمك حياة لغيرك»
31 يوليو 2024 11:57

نظمت إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية وبنك الدم الإقليمي التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، فعالية التبرع بالدم تحت شعار " قطرة من دمك حياة لغيرك" ، وذلك في مبنى قسم نادي ضباط الشرطة منطقة العين.  


 وأكد العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في مختلف الحملات الإنسانية والمبادرات المجتمعية لافتاً إلى أن الفعالية تسهم في غرس ثقافة العمل التطوعي لدى المنتسبين من خلال نشر الوعي وتثقيف المجتمع بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمصابين من ضحايا الحوادث والطوارئ.

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وشهدت الفعالية تفاعلاً كبيراً من المنتسبين من الضباط والأفراد والمدنيين من مختلف القطاعات والإدارات الشرطية، من منطلق ادراكهم لأهمية التبرع بالدم لإنقاذ المرضى وتعزيز القيم الإيجابية وروح العطاء وتقديم الدعم اللازم لجميع الفئات المستهدفة.

وعززت إدارة الخدمات الطبية التوعية بأهمية التبرع بالدم وآثاره الايجابية على الصحة العامة وتنشيط الدورة الدموية، ودوره في توفير خدمات الدم المستدامة وضمان صحة المجتمع، وشرحت خطوات وشروط التبرع بالدم من خلال توزيع الكتيبات الإرشادية على الحضور.

وأشادت "شركة صحة" بجهود شرطة أبوظبي ودورها المتميز في ترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي وتنظيم حملات التبرع بالدم انطلاقاً من أهميتها في انقاذ الأرواح، فضلاً عن فوائدها الطبية التي تنعكس إيجابياً على المتبرعين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التبرع بالدم
شرطة أبوظبي
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