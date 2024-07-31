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علوم الدار

تفاهم بين «زايد العليا» و«فريش أون تيبول»

تفاهم بين «زايد العليا» و«فريش أون تيبول»
31 يوليو 2024 13:26

وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مذكرة تفاهم مع شركة فريش أون تيبول، بهدف إنشاء وتوفير مركز لتجميع وتخزين وتوزيع الفواكه والخضروات، والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والعسل والمنتجات الحيوانية مع عمل التعقيم والتغليف المتوافق مع معايير الصحة والسلامة ذات الصلة، وتوظيف عدد من أصحاب الهمم للعمل بالمركز وذلك ضمن إطار تمكينهم مهنياً ودعمهم في الاستقرار الوظيفي.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبد الله الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن شركة فريش أون تيبول، اتول شوبرا، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بمقر المؤسسة وبحضور لفيف من قيادات المؤسسة والشركة.

وبموجب مذكرة التفاهم، توفر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الأراضي والمباني اللازمة لإنشاء مراكز التجميع، وتساعد الشركة في الحصول على التصاريح والموافقات المطلوبة من السلطات المختصة، إضافة إلى ترشيح أصحاب الهمم للعمل بتلك المراكز وفقاً للأدوار والمسؤوليات التي تحددها الشركة، بينما تقوم شركة فريش أون تيبل بتدريب وتوظيف عدد من أصحاب الهمم للعمل في مراكز التجميع، وبتصميم وبناء وتجهيز مرافقها وإدارة العمليات اليومية بها بما في ذلك التخزين والتعقيم والتوزيع، وعمل الصيانة العامة ومراقبة الأداء

ورحب عبدالله الحميدان، بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة فريش أون تيبول، التي تهدف إلى تعزيز المزارع المحلية والاستدامة ومساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الأمن الغذائي، وتعمل على تقليل البصمة الكربونية من خلال إبقاء مصدر الإنتاج والاستهلاك أقرب إلى بعضهما البعض.

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وقال الحميدان، إن هذا التعاون يساهم في تسويق منتجات المؤسسة الغذائية من الخضار والفواكه العضوية وغيرها بصورة متطورة، وتدعم جهود تأهيل واستثمار طاقات وإمكانات أصحاب الهمم من خلال توفير وظائف دائمة لهم، للعمل بمراكز التجميع المزمع تدشينها، وتعزز نشر الوعي الاجتماعي بهدف رفع مستوى كفاءتهم المهنية من خلال تصميم برامج تأهيلية تطور من مهاراتهم لسوق العمل.

وأكد حرص المؤسسة الدائم على دعم وتنمية قدرات أبنائنا وبناتنا أصحاب الهمم، لجعلهم أشخاصاً منتجين في المجتمع ولهم دور أساس في التنمية، حيث تعمل على زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجع جميع المؤسسات بقطاعاتها كافة، على تفعيل دورها في تمكين وتأهيل أصحاب الهمم،لتكون لهم بصمة واضحة أمام المجتمع.

وقال اتول شوبرا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فريش أون تيبول إن التعاون يبرز التزامهم العميق بالاستدامة كوسيلة لتحفيز التغيير المؤثر والهادف لأصحاب الهمم في مجتمع الإماراتي.

المصدر: وام
أصحاب الهمم
زايد العليا
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