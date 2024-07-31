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علوم الدار

تنويه من «الأمن السيبراني» بشأن تحديث أنظمة تشغيل أجهزة «أبل»

تنويه من «الأمن السيبراني» بشأن تحديث أنظمة تشغيل أجهزة «أبل»
31 يوليو 2024 13:16

أصدر مجلس الأمن السيبراني، اليوم الاربعاء، تنبيهاً بشأن تحديث أنظمة تشغيل أجهزة أبل إلى أحدث إصدار من قبل شركة أبل.

وقال المجلس، على حسابه في منصة «إكس»: «أصدرت أبل مؤخرًا، تحديثات أمنية طارئة لأنظمة تشغيل أجهزة أبل، لمعالجة الثغرات الأمنية، لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث أنظمة تشغيل أجهزة أبل الخاصة بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل شركة أبل».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجلس الأمن السيبراني
الأمن السيبراني
أبل
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