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علوم الدار

الرئيس الإيراني يستقبل عبدالله بن زايد في طهران

الرئيس الإيراني يستقبل عبدالله بن زايد في طهران
31 يوليو 2024 14:30

استقبل فخامة الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وذلك على هامش مشاركة سموه في مراسم تنصيب فخامته التي أقيمت أمس، في البرلمان الإيراني.

ونقل سموه، تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية التوفيق والسداد، فيما حمل فخامته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

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وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي المثمر والإيجابي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود إرساء السلام وترسيخ الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة.

حضر اللقاء، معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسيف محمد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المصدر: وام
إيران
الإمارات
عبدالله بن زايد
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