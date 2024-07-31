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علوم الدار

«نقل عجمان» تناقش دعم المركبات الكهربائية والصديقة للبيئة

«نقل عجمان» تناقش دعم المركبات الكهربائية والصديقة للبيئة
1 أغسطس 2024 01:05

عجمان (وام) 

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أكدت هيئة النقل في عجمان، أن دعمها للمركبات الكهربائية والصديقة للبيئة، يأتي ضمن حرصها على تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للإمارة.
جاء ذلك خلال الملتقى الأول لمجموعة عمل مشغلي مركبات الأجرة الذي عقدته الهيئة بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين والمشغلين وشركات الامتياز والموردين.
وقال المهندس سامي علي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، إن هيئة النقل في عجمان تهتم بتبني أحدث التقنيات والحلول الصديقة للبيئة في مجال النقل، ما يعكس جهودها المستمرة لتطوير بنية تحتية للنقل تكون مستدامة ومبتكرة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
وناقش الملتقى، الذي أقيم في منطقة الصفيا، توجهات الهيئة واستراتيجياتها لدعم المركبات الكهربائية والصديقة للبيئة، التي تساهم بشكل إيجابي في تقليل الانبعاثات الكربونية.
كما شهد الملتقى عقد صفقات شراء لعدد من المركبات الكهربائية بعد عرض قدمه موردون رئيسيون.
ويأتي تأسيس المجموعة للوقوف على آخر المستجدات في مجال النقل ومركبات الأجرة ومناقشة المعوقات وسبل حلها بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بهذا المجال ودعم الاستثمار في الإمارة.

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