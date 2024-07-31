اليوم.. بدء العمل بتطبيق «ساعد» في الحوادث البسيطة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تبدأ القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة ساعد للأنظمة المرورية بتفعيل بدء استخدام تطبيق «ساعد» في الحوادث البسيطة بإمارة أبوظبي اعتباراً من اليوم الخميس الموافق الأول من أغسطس 2024.

ودعت السائقين إلى ضرورة استخدام تطبيق ساعد الذكي أو التواصل هاتفياً على غرفة عمليات ساعد على الرقم 80072233 في حالة الحوادث البسيطة، وإخراج المركبات المتسببة والمتضررة من الحادث البسيط خارج الطريق إلى أقرب موقف آمن.

وأشارت إلى أنه في حالة وقوع حادث فيه إصابات يجب التواصل هاتفياً على رقم الطوارئ 999، وذلك لتقديم المساعدة والدعم اللوجستي من شرطة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين.

وأكدت أنه سيتم تطبيق المادة 56 للسائقين، وهي مخالفة الوقوف وسط الطريق من دون مبرر غرامتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية في حال عدم تحريك المركبة إلى أقرب موقف آمن.