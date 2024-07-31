«نيابة دبي» ترحب بالدفعة الثالثة عشرة من أعضاء النيابة العامة

دبي (الاتحاد)

استقبل المستشار خليفة راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال النائب العام، الدفعة الثالثة عشرة من أعضاء النيابة العامة، والتي تم تعيينها تحقيقاً لاستراتيجية النيابة العامة الرامية إلى ذلك ضمن خطة النيابة الرامية إلى بناء موارد بشرية ممكنة ذات كفاءات رائدة.

كما أكد على دورهم في تطبيق القانون وإرساء العدالة وإعلاء قيم الشفافية والنزاهة.

جاء ذلك من خلال البرنامج الترحيبي للموظفين الجدد «مرحباً الساع» الذي تشرف عليه إدارة الموارد البشرية. حضر اللقاء المستشار سامي سالم الشامسي المحامي العام الأول، رئيس نيابة بر دبي، ووداد عبدالله بوهناد مدير إدارة الموارد البشرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض فقرات البرنامج التعريفي للأعضاء الجدد وتعرفوا من خلاله على الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة، وقائمة التشريعات الحديثة، وصندوق التكافل الاجتماعي «عزوة»، وتناول البرنامج جانباً من الخدمات التقنية وأمن المعلومات، كما تم عرض أنظمة الابتكار في النيابة العامة.