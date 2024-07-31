الخميس 1 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نيابة دبي» ترحب بالدفعة الثالثة عشرة من أعضاء النيابة العامة

«نيابة دبي» ترحب بالدفعة الثالثة عشرة من أعضاء النيابة العامة
1 أغسطس 2024 01:06

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«قفز الحواجز» يُودع «مسابقة الفرق» في «أولمبياد باريس»
بتوجيهات من رئيس الدولة.. الإمارات ترسل إلى الفلبين طائرة مساعدات استجابة لكارثة الإعصار كارينا

استقبل المستشار خليفة راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال النائب العام، الدفعة الثالثة عشرة من أعضاء النيابة العامة، والتي تم تعيينها تحقيقاً لاستراتيجية النيابة العامة الرامية إلى ذلك ضمن خطة النيابة الرامية إلى بناء موارد بشرية ممكنة ذات كفاءات رائدة.
كما أكد على دورهم في تطبيق القانون وإرساء العدالة وإعلاء قيم الشفافية والنزاهة. 
جاء ذلك من خلال البرنامج الترحيبي للموظفين الجدد «مرحباً الساع» الذي تشرف عليه إدارة الموارد البشرية. حضر اللقاء المستشار سامي سالم الشامسي المحامي العام الأول، رئيس نيابة بر دبي، ووداد عبدالله بوهناد مدير إدارة الموارد البشرية.
وجرى خلال اللقاء استعراض فقرات البرنامج التعريفي للأعضاء الجدد وتعرفوا من خلاله على الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة، وقائمة التشريعات الحديثة، وصندوق التكافل الاجتماعي «عزوة»، وتناول البرنامج جانباً من الخدمات التقنية وأمن المعلومات، كما تم عرض أنظمة الابتكار في النيابة العامة.

النيابة العامة
النيابة العامة في دبي
الإمارات
دبي
نيابة دبي
نيابة دبي العامة
خليفة راشد بن ديماس السويدي
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميشال
الأخبار العالمية
إستونيا تشدد الضوابط الجمركية على الحدود مع روسيا
اليوم 20:51
طائرات تقل سجناء في مطار في أنقرة
الأخبار العالمية
تركيا تعلن تبادل سجناء بين روسيا ودول غربية
اليوم 20:11
ماير يأسف «الأمل الضائع»!
الرياضة
ماير يأسف «الأمل الضائع»!
اليوم 20:07
تعاون بين «فيرتف» و«جلف داتا هب» لإطلاق مركز بيانات في واحة دبي للسيليكون
اقتصاد
تعاون بين «فيرتف» و«جلف داتا هب» لإطلاق مركز بيانات في واحة دبي للسيليكون
اليوم 19:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©