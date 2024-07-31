الخميس 1 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» و«محاكم دبي» تتبادلان الخبرات

خلال استقبال الوفد الزائر (من المصدر)
1 أغسطس 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«قفز الحواجز» يُودع «مسابقة الفرق» في «أولمبياد باريس»
بتوجيهات من رئيس الدولة.. الإمارات ترسل إلى الفلبين طائرة مساعدات استجابة لكارثة الإعصار كارينا

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من محاكم دبي، بمقرها الرئيس في أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون والشراكة وتبادل التجارب والمعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأسس القضائية وسهولة الوصول الشامل للخدمات.
وتعرف الوفد خلال الزيارة على التصميم المعماري لمبنى الدائرة الرئيس في أبوظبي، والذي يعد صرحاً معمارياً وهندسياً يحتذى به عالمياً، حيث روعي في تصميمه الجمع بين الأصالة والمعاصرة بطرق إبداعية مستدامة وفق أحدث الممارسات العالمية، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول للخدمات، بما يسهم في دعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وزار الوفد مكاتب أعضاء السلطة القضائية والمعاونين القضائيين، وقاعات المحاكم الكبرى والصغرى، ومراكز إسعاد المتعاملين في المحاكم والنيابات، إضافة إلى المكتبة القانونية المتخصصة، واستراحة القضاة، فضلاً عن قاعة الإبداع والابتكار.
واستعرض فريق متخصص من دائرة القضاء خلال جولة للوفد الزائر، التقنيات والوسائل التكنولوجيا الحديثة التي تواكب جميع المتطلبات، والأنظمة الفنية المستخدمة في تشغيل المبنى والحلول التكنولوجية الرائدة المطبقة لتسهيل أعمال المحاكم وأعضاء السلطة القضائية حرصاً على تقديم أفضل الخدمات القضائية والعدلية.
وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد بالأنظمة الحديثة والمتطورة المستخدمة في محاكم أبوظبي، وتوفير أحدث التجهيزات التقنية في مباني الدائرة وربطها بجميع الإجراءات والعمليات، بما يتيح إنجاز المهام عبر خطوات سريعة وميسرة.

أبوظبي
قضاء أبوظبي
دبي
دائرة القضاء في أبوظبي
الإمارات
دائرة القضاء
محاكم دبي
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميشال
الأخبار العالمية
إستونيا تشدد الضوابط الجمركية على الحدود مع روسيا
اليوم 20:51
طائرات تقل سجناء في مطار في أنقرة
الأخبار العالمية
تركيا تعلن تبادل سجناء بين روسيا ودول غربية
اليوم 20:11
ماير يأسف «الأمل الضائع»!
الرياضة
ماير يأسف «الأمل الضائع»!
اليوم 20:07
تعاون بين «فيرتف» و«جلف داتا هب» لإطلاق مركز بيانات في واحة دبي للسيليكون
اقتصاد
تعاون بين «فيرتف» و«جلف داتا هب» لإطلاق مركز بيانات في واحة دبي للسيليكون
اليوم 19:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©