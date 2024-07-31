«الداخلية» تدعو لحماية الأبناء من الجرائم الإلكترونية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت وزارة الداخلية، ممثلة بمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وضمن حملتها المتواصلة «معاً نحو صيف آمن»، أولياء الأمور والأسر إلى تعزيز البيئة الآمنة لأبنائهم من خلال المتابعة المستمرة لهم أثناء استخدام الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، وتقديم المساندة لهم وتعريفهم بسبل الحماية الرقمية من أجل إنترنت أكثر أمناً، وحمايتهم من الجرائم الإلكترونية، بما فيها الابتزاز والتنمر والتهديد واستدراجهم لمشاركة بياناتهم وصورهم، بما لذلك من أخطار محدقة بهم.

وأكدت ضرورة حماية الأبناء من حالات التهديد والتنمر والتحرش واستدراج الأطفال، للمشاركة بصورهم وبياناتهم وهوياتهم وإدخالهم في أنشطة غير أخلاقية، واستغلالهم عبر الشبكات الإجرامية لهم في الترويج للمخدرات، عبر إرسال الرسائل العشوائية في منصات التواصل الاجتماعي، والتي تحتوي على صور ومقاطع فيديو ورسائل صوتية لعمليات الترويج للمخدرات.

كما ناشدت الوزارة أولياء الأمور عدم ترك أبنائهم في القيام بالاشتراك أو شراء الألعاب الإلكترونية عبر مواقع «الإنترنت» المشبوهة وغير الآمنة، وعدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، ودعتهم إلى التعامل والشراء من خلال المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود، حتى لا يكونوا عرضة للنصب والاحتيال والقرصنة، مما يؤدي إلى خصم مبالغ شهرية من البطاقة البنكية ودون علم ذويهم، داعيةً إلى عدم التعامل مع الروابط المغرية والمتاجر الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة التي تقوم باستدراج العملاء إلى عمليات نصب واحتيال، من خلال سرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.

وأكدت الوزارة ضرورة البحث والتحري واليقظة في التعامل مع مواقع تلك الألعاب الإلكترونية، التي يُقبل عليها الأبناء من الصغار والشباب المراهقين، التي تستنزف الكثير من الأموال، لاستكمال مراحل تلك الألعاب، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة وضغط على الآباء، إلى جانب خطورة وصول تلك المواقع لمعلومات البطاقة البنكية في كثير من الأحيان.

وتتيح وزارة الداخلية وسائل عدة للإبلاغ عن حوادث الأطفال المختلفة، ومنها الخط الساخن على الرقم (116111)، والإبلاغ الإلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية لحماية الطفل (www.moi-cpc.gov.ae)، والبريد الإلكتروني (116111@moi.gov.ae)، وتطبيق (حمايتي)، والاتصال للحالات الطارئة على الرقم (999).