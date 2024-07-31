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علوم الدار

«تريندز» يطلق مبادرة للنشر والتوزيع

تريندز يطلق إصداراته على منصة سند للكتاب
1 أغسطس 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات عن الاشتراك في منصة «سند للكتب»، بهدف تعزيز وصول المعرفة والأبحاث المتخصّصة إلى شريحة أوسع من القرَّاء في جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن فعالياته للاحتفاء بالذكرى العاشرة للتأسيس.
ويسعى «تريندز» من وراء هذا الاشتراك في المنصة العالمية إلى تحقيق جملة من الأهداف، تشمل تعزيز وصول المعرفة والأبحاث المتخصّصة، وتسهيل حصول القرَّاء من مختلف أنحاء العالم على الكتب والدراسات البحثية في المجالات كافة، وتوفيرها بأسعار مناسبة وبطرق سهلة.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي، في حفل إطلاق المبادرة: إن الاستفادة من التقنيات الرقمية المتطورة، ستتيح للباحثين فرصة نشر أبحاثهم على نطاق أوسع، وللقرّاء فرصة الاستمتاع بتجربة قراءة فريدة ومحتوى علمي عالي الجودة.  
وأضاف أن الاشتراك في هذه المنصة الإلكترونية العالمية سيمكن المركز من نشر أبحاثه ودراساته على نطاقٍ أوسع، بما يُسهم في تحقيق تأثير أكبر لأعماله البحثية على المجتمع، إضافة إلى تشجيع التعاون بين الباحثين من مختلف المجالات العلمية، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى مصادر من مجالات علمية متنوّعة.
بدورها، قالت الأستاذة روضة المرزوقي، مديرة إدارة التوزيع والمعارض: «إنّ هذه الخطوة تأتي تجسيداً لرؤية «تريندز»، الرامية إلى نشر المعرفة، وتعزيز ثقافة البحث العلمي في مختلف أنحاء العالم».
وأضافت أن الاشتراك في منصة «سند للكتب» سيُسهم بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق أهدافنا، وسيُتيح للقرَّاء من جميع أنحاء العالم الوصول إلى مصادر معرفية غنية ومتنوّعة.
يذكر أن منصة «سند للكتب»، هي منصة رقمية متخصّصة في تقديم الكتب الإلكترونية والقراءات الرقمية بمختلف أنواعها، وتُعد وجهة مثالية للباحثين عن المعرفة، حيث تتميز هذه المنصة بواجهة مستخدم سهلة وبديهية، مما يسهل على المستخدم تصفّح الكتب والوصول إليها بسهولة.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
محمد العلي
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