شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في «ليوا للرطب 2024»

الظفرة (الاتحاد)

اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشاركتها في مهرجان ليوا السنوي للرطب بمدينة ليوا بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، الذي نظمته هيئة أبوظبي للتراث.

وكثفت مديرية شرطة منطقة الظفرة جهودها بالتعاون مع مختلف الإدارات بشرطة أبوظبي لتقديم العديد من الخدمات أبرزها تسهيل إجراءات دخول وخروج الزوار للمهرجان، وتوفير الدوريات الشرطية لتسهيل انسيابية الحركة المرورية لزيارة موقع المهرجان، وإرشاد الجمهور وتعريفهم بالخدمات الشرطية والأمنية.

وشهد جناح شرطة أبوظبي إقبالاً كبيراً من الزوار للتعرف على أفضل الخدمات التي تقدمها الإدارات الشرطية ضمن جهودها المستمرة في إسعاد المجتمع، وشارك في الجناح مديرية شرطة منطقة الظفرة وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة المرور والدوريات الأمنية وقسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة، وقسم شؤون الشرطة المجتمعية في منطقة الظفرة.

وقال العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، بقطاع الأمن الجنائي، إن المشاركة في تأمين المهرجان وتقديم الخدمات تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بتطبيق أولوياتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، مشيداً بالتعاون والشراكة مع هيئة أبوظبي للتراث في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي بوصفها عاصمةً حاضنة للمهرجانات التراثية والبرامج الثقافية.