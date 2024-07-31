«خليفة للنخيل» تستعرض في «دبي للرطب» الإنجازات وخطة العام 2025

سامي عبد الرؤوف (دبي)

تشارك الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في مهرجان دبي للرطب بدورته الأولى التي تستمر حتى يوم السبت المقبل.

وأشار الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام الجائزة، إلى أنها تهدف من هذه المشاركة في المهرجان بدورته الأولى إلى استقطاب أكبر عدد من المزارعين المواطنين والباحثين للتنافس ضمن فئات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها السابعة عشرة.

وذكر أنه تم فتح باب التسجيل في الجائزة من يونيو الماضي، وسوف يستمر التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لغاية 31 ديسمبر من العام الجاري 2024.

وأفاد أن هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية الجائزة في تعزيز حضورها في كافة المحافل والفعاليات ذات الصلة بشجرة نخيل التمر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وإتاحة الفرصة لمزارعي ومنتجي التمور في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحفيزهم على المشاركة ضمن فئات الجائزة الدولية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لفئة الشباب للمشاركة في مسابقة التصوير الدولية «النخلة في عيون العالم» بدورتها السادسة عشرة 2025 ومسابقة «النخلة بألسنة الشعراء» بدورتها التاسعة 2025.

ونوه زايد بجهود مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بدبي على حُسن التنظيم والأداء والنتائج التي حققها مهرجان دبي للرطب.

وأكد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن النجاح الذي حققته الجائزة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي على مدى سبعة عشر عاماً جاء بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وخلال مادة فيلمية عرضها جناح الجائزة في مهرجان الرطب، استعرضت أبرز النجاحات والإنجازات التي حققتها الجائزة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الجائزة نجحت في زيادة الطلب على التمور العربية، وتعزيز التنافسية بالأسواق العالمية على التمور العربية وخاصة الإماراتية.

وذكرت أن عدد الفائزين بجائزة الابتكار الزراعي للجائزة، بلغ 22 مبتكراً من 11 دورة خلال السنوات الماضية، كما تم تأهيل أكثر من 200 مزرعة نخيل لنيل شهادة الزراعة العضوية، بالإضافة إلى المشاركة في مهرجانات دولية وعربية بلغت 57 مهرجاناً ومعرضاً في 8 دول.

وعن أبرز الفعاليات الخاصة بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي خلال العام المقبل، أشارت إلى بدء تسلم طلبات الترشح للدورة السابعة عشرة لجائزة خليفة الدولية للتمر والابتكار الزراعي، ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل.

ويندرج تحت الجائزة، فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة، وتبلغ قيمة الجائزة مليون درهم، وفئة المنتجين والمصنعين والمسوقين المتميزين، بقيمة مالية تصل إلى 750 ألف درهم.

وكذلك هناك فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي، التي تبلغ جوائزها 750 ألف درهم، بالإضافة إلى فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي، التي تمنح 750 ألف درهم.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في شهر يناير من عام 2025، على أن يكون حفل التكريم في شهر فبراير من العام ذاته.

وتتضمن فعاليات الجائزة، مسابقة النخلة بألسنة الشعراء، في دورتها التاسعة، وهي أول مسابقة دولية متخصصة في وصف النخلة بألسنة الشعراء، ويمكن المشاركة والتسجيل فيها حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، على أن تكون النتائج في شهر فبراير 2025.

وتضم هذه المسابقة فئتين، تتعلق الأولى منهما بالشعر الفصيح، والثانية مخصصة للشعر النبطي، وجوائزها من 5000 درهم، وحتى 15000 درهم.

كما تنظم «الجائزة» المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي في دورتها السادسة عشرة «مسابقة النخلة في عيون العالم»، والتي تضم فئتين: الأولى «نخلة التمر»، والثانية «الإنسان ونخلة التمر».

وأفادت بأن باب المشاركة مفتوح للهواة والمحترفين حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، على أن تعلن النتائج في شهر فبراير من عام 2025، وتتراوح جوائز الفائرين بين 5000 و15000 درهم.