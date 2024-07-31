«الأرصاد» يحذر من تأثيرات الغبار

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد طقساً مغبراً خلال تلك الفترة، ودعا إلى اتباع إرشادات السلامة أثناء الغبار، وتجنب التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمرضى الجهاز التنفسي والحساسية، وإغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الغبار إلى المباني، وتوخي الحذر واتباع قواعد السلامة عند القيادة على الطرق، ومتابعة التقارير الصادرة عن المركز، والجهات المختصة.

وشهدت الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى رياح نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى 40 كم/س، مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق، خاصة الداخلية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر أحياناً.

ويسود اليوم طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 10إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.