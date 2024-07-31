ارتفاع أداء المدارس الخاصة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

أعلنت دائرة رأس الخيمة للمعرفة تحسّناً ملحوظاً في أداء المدارس الخاصة في الإمارة، وجاءت هذه النتائج إثر الجولة الأخيرة لتقييمات الجودة «التقييم المدرسي» التي أجرتها وزارة التربية والتعليم.

وأسفرت عمليات التقييم عن حصول 7 مدارس على تصنيف «جيد» مقابل 3 مدارس فقط خلال العام الدراسي الماضي، بينما حصلت مدرسة واحدة على تصنيف«جيد جداً»، وهذا يؤكد الجهود المشتركة المكثفة التي تم بذلها على نطاق واسع بين وزارة التربية والتعليم ودائرة رأس الخيمة للمعرفة والجهات المعنية بالمدارس الخاصة.

ووفقاً لتقييمات العام الدراسي السابق 2022 - 2023، التي أجرتها وزارة التربية والتعليم، فقد حصلت 3 مدارس خاصة فقط في رأس الخيمة على تصنيف «جيد»، بينما كشفت أحدث نتائج تقييم الجودة للعام الدراسي 2023 - 2024، ارتفاع هذا العدد إلى سبع 7 مدارس في الإمارة، كما أضافت مدرسة واحدة - وهي أكاديمية رأس الخيمة البريطانية «الجزيرة الحمراء» لمستها على هذا الإنجاز بحصولها على تصنيف «جيد جداً»، وهي المدرسة الوحيدة في رأس الخيمة والإمارات الشمالية التي حصلت على هذا التصنيف، بالإضافة إلى ذلك، أظهر عدد كبير من المدارس تحسينات واعدة في مختلف المؤشرات، مما جعلها تقترب من الحصول على تصنيف التقييم العام «جيد».

وأثنى الدكتور عبد الرحمن النقبي، عضو مجلس إدارة دائرة رأس الخيمة للمعرفة، على المدارس لتفانيها في العمل وقال «نحن سعداء برؤية هذا التقدم الملحوظ في غضون عام دراسي واحد، مما يؤشر إلى أن هذا الإنجاز يسلّط الضوء على التفاني والعمل الجاد من قبل جميع الأطراف المعنية في قطاع التعليم، كما أنه يبرز الالتزام الصريح الذي لا يمكن إنكاره بإعطاء قفزة نوعية لجودة التعليم والمضي قدماً في تحسينه، وما كان لمثل هذه النتائج أن تتحقق لولا دعم وتعاون مالكي المدارس الخاصة ومدرائها، وهيئة التدريس والموظفين، والطلبة، والمجتمع ككل».

وأضاف الدكتور النقبي أن هذا الإنجاز يضع قطاع التعليم في انسجام تام مع رؤية رأس الخيمة 2030، والتي تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية لتلبية أعلى المعايير العالمية، ونشكر شركاءنا من المدارس الخاصة على العمل الجاد، ونؤكد لهم أن دائرة رأس الخيمة للمعرفة ستواصل التعاون معهم لضمان حصولهم على الدعم اللازم لمواصلة هذا المسار التصاعدي وتقديم تعليماً استثنائياً لجميع الطلاب في الإمارة. ولعب الدعم المستمر والمبادرات الاستراتيجية التي تقدمها دائرة رأس الخيمة للمعرفة دوراً حاسماً في تعزيز بيئة التميز والتحسين في قطاع المدارس الخاصة في الإمارة.