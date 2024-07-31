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محمد الشرقي: الترويج للسياحة البيئية المستدامة في الفجيرة

محمد الشرقي خلال استقباله مدير مركز الفجيرة للمغامرات (وام)
1 أغسطس 2024 01:06

الفجيرة (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، عمرو زين الدين، مدير مركز الفجيرة للمغامرات.
واطلع سموه خلال اللقاء، على تفاصيل تجهيزات المركز لطرح ملف استضافة الفجيرة لمؤتمر الأمم المتحدة لسياحة المغامرات لعام 2025، وأهدافه في تسليط الضوء على سياحة المغامرات والترويج للسياحة البيئية المستدامة في إمارة الفجيرة، وتعزيز مكانة الدولة كمركزٍ عالمي لسياحة المغامرات.
وأكّد سموه، أهمية الاستضافة التي تعكس مكانة إمارة الفجيرة وسمعتها الرائدة في مجال تنظيم الأحداث العالمية المهمة، منوّهاً بمتابعة وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لكل ما من شأنه تطوير قطاع سياحة المغامرات في الإمارة، وتعزيزه على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ووجّه سموه، بتوفير كافة الموارد والدعم اللازم لضمان نجاح استضافة المؤتمر وتحقيق أهدافه الاستراتيجية على مستوى الإمارة والدولة، مشدداً على أهمية التعاون بين الجهات ذات العلاقة لتقديم تجربة استثنائية للمشاركين والزوار، والمهتمين بسياحة المغامرات.
من جانبه، عبر عمرو زين الدين، مدير الفجيرة للمغامرات، عن شكره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه المتواصل وحرصه على تطوير قطاع السياحة بالإمارة، مؤكداً أن جهود المركز متواصلة لجعل الفجيرة وجهة متميزة في سياحة المغامرات المستدامة، ولاستضافة الفعاليات العالمية. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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