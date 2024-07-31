قرقاش: الجهود الدبلوماسية أصبحت أكثر إلحاحاً وحتمية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الجهود الدبلوماسية أصبحت أكثر إلحاحاً وحتمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث مقلقة للغاية، من بيروت إلى طهران وعلى أكثر من صعيد.

وقال معاليه، أمس، عبر منشور في حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث جسيمة من بيروت إلى طهران وعلى أكثر من صعيد مقلق للغاية».

وأضاف معاليه: «التصعيد وردود الفعل غير المحسوبة دون أدنى اعتبار للقوانين التي تحكم علاقات الدول وسيادتها تعقد الموقف وتزيد خطر عدم الاستقرار»، مشيراً إلى أن الجهود الدبلوماسية والسياسية أصبحت أكثر إلحاحاً وحتمية.