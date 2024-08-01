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علوم الدار

عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان التطورات في المنطقة

عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان التطورات في المنطقة
1 أغسطس 2024 17:00

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط، وسبل وقف كافة أشكال التصعيد، وتعزيز المساعي المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.
كما تطرق سموه، خلال الاتصال، إلى أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وحماية أرواح كافة المدنيين.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، والعمل بوتيرة متسارعة لتخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.
تناول الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.

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منطقة الشرق الأوسط
التصعيد
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