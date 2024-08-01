هطول أمطار على منطقة الظفرة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت، اليوم، أمطار على مناطق في الدولة شملت براكة، ومدينة زايد، ومخيرز ، وشمال عصب، وطريف، والرويس بمنطقة الظفرة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً صاحبه سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغباروالأتربة، تصل سرعتها 40 كم/ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان. ويصل ارتفاع الموج في العمق إلى 6 أقدام.

كانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 26.4 درجة مئوية في الفرفار (الفجيرة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، فيما بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 48.2 درجة مئوية في حميم (منطقة الظفرة) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

يتوقع المركز أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ً مثيرة الغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.