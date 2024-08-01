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علوم الدار

الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا

أبوظبي
1 أغسطس 2024 18:21

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً.
ولفت المركز، في نشرته اليومية، إلى أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة، تكون جنوبية غربية  إلى شمالية غربية  / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
يكون الخليج العربي، خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:23 والثاني عند الساعة 06:50 والجزر الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 00:00 .

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أما بحر عمان فيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:19 والثاني عند الساعة 19:54 والجزر الأول عند الساعة 15:00 والثاني عند الساعة 02:59 .

المصدر: وام
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