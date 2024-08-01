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علوم الدار

اختتام فعاليات برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي

اختتام فعاليات برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي
2 أغسطس 2024 01:01

العين (وام)

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اختتمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل بمقرها، فعاليات برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 24 تحت شعار «عقول مبتكرة.. بيئة مستدامة»، في حفل أقامته الجمعية برعاية وتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان.
وتضمن البرنامج تقديم باقات من الورش التدريبية والمهارية وبرامج عالم الفضاء والروبوت والذكاء الاصطناعي والزراعة وبرامج الاستدامة والرسم وثقافة القراءة بشكل يومي، فيما تم القيام بعدة رحلات داخلية وخارجية ما بين الترفيهية والتوعوية والتثقيفية وإقامة معرض للأسر المنتجة تحت شعار «أياد منتجة.. وطن مستدام».
ونظمت إدارة الجمعية الحفل الختامي بإشراف ومتابعة من الأمين العام للمؤسسات مريم حمد الشامسي والطاقم الإداري، وفريق عمل البرنامج، وفريق بصمة خالدة، وفريق تطوعك انتماء بحضور لافت ضم 95 من المتطوعين والأعضاء المشاركين في البرنامج والذين وصل عددهم 173 عضواً من كافة الفئات العمرية.
وكان البرنامج الذي انطلق في 8 حتى 31 يوليو الماضي ضم العديد من الفعاليات المحفزة والمناسبة للمرحلة العمرية.

جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل
جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل
شما بنت محمد بن خالد
شما بنت محمد
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