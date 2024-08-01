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شرطة أبوظبي تنظم «جودة حياة» لإسعاد المتعاملين

شرطة أبوظبي تنظم «جودة حياة» لإسعاد المتعاملين
2 أغسطس 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جلسة عصف ذهني حول «مبادرات إسعاد المتعاملين» ضمن استراتيجيتها في إسعاد المجتمع، وذلك بهدف طرح مبادرات إبداعية توفر خدمات متكاملة واستباقية.
وأكد العميد خالد عبدالله خوري مدير قطاع دعم واتخاذ القرار والتطوير المؤسسي بالقيادة على أهمية جلسات العصف الذهني لتبادل وجهات النظر، وطرح الأفكار والمقترحات التي ترتقي بالخدمات الشرطية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والريادة المؤسسية ودعم وتشجيع الابتكار، ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على تقديم خدمات استباقية ونوعية لتحقيق استراتيجيتها وأهدافها المؤسسية في إسعاد المجتمع، تحسين جودة الحياة، ثقة ورضا المجتمع والمسؤولية والمشاركة المجتمعية. وأثمرت الجلسة عن العديد من الأفكار الابتكارية وتوصلت لفرص التحسين المستقبلية، والتي تحقق نقلة نوعية في كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكد العميد دكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية على اهتمام القيادة بأخذ أراء كافة شرائح المجتمع لتسهيل وتعزيز جودة الحياة والإسهام في تحقيق التوجهات الحكومية وتضمين هذا الإجراء ضمن الخطط السنوية في منظومة كلنا شرطة.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
إسعاد المتعاملين
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