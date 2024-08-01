عبدالله المري يشهد تخريج 1136 طالباً في الدورات الصيفية لشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج 1136 طالباً وطالبة، ضمن البرنامج الصيفي الطلابي الذي تنظّمه القيادة العامة لشرطة دبي عبر مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

أقيم الحفل تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة... ابتكار وقيادة»، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وقدم الطلبة عروضاً عسكرية خلال الحفل، واطلع معالي الفريق المري على تجارب الطلبة المُلهمة ضمن برامج الدورات الصيفية، التي شملت الدورة العسكرية، التدريب الرياضي، المتحري الواعد، الغوص، المُنقذ الصغير، وضابط المستقبل، إضافة إلى دورة الرماية.

وأكد معالي الفريق المري أهمية الدورات الصيفية في رفد الطلبة بالمعلومات الأمنية القيّمة، مشيراً إلى أن شرطة دبي لاحظت تأثيراً سلوكياً إيجابياً على الطلبة المُنتسبين.

أكد العميد خالد بن مويزه، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوكالة، دعم القيادة العامة لشرطة دبي المستمر للبرامج والأنشطة الصيفية للطلبة، مشيراً إلى أن البرنامج الصيفي الطلابي هو واحد من أهم البرامج التي يطورها مركز حماية الدولي سنوياً.