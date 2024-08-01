شرطة أبوظبي تحتفل بتخريج الدفعة السادسة من «أبطال شرطة الغد»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج الدفعة السادسة من برنامج أبطال شرطة الغد، والذي نظمته إدارة التأهيل الشرطي التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بمشاركة 400 طالب وطالبة في أبوظبي والعين، في حفل مميز أقيم باستاد خليفة بن زايد الرياضي بمدينة العين.

شهد حفل التخريج العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعقيد علي خميس اليماحي، نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي، وعدد من كبار الضباط وممثلي الجهات المشاركة، وأولياء الأمور، وطلاب وطالبات أبطال شرطة الغد.

وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد حرص القيادة الشرطية على تعزيز قيم الولاء والانتماء لأبناء الوطن، من خلال البرنامج التي اشتمل على العديد من الأنشطة الهادفة التي تسهم في ترسيخ القيم الوطنية، إلى جانب تدريبات ميدانية في مجالات المشاة وفك وتركيب السلاح، وغيرها من الأنشطة بهدف استثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة؛ مشيداً بتفاعل الطلاب والطالبات وحرصهم على تحقيق أهداف البرنامج والفائدة المرجوة من المشاركة فيه.

وأشاد العقيد علي خميس اليماحي في كلمة ألقاها نيابة عن مدير إدارة التأهيل الشرطي بحماسة الطلاب والطالبات وتفاعلهم مع البرنامج منذ أول يوم مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في استثمار طاقات ومواهب الشباب بمختلف مراحلهم العمرية، وغرس القيم والانتماء للوطن في نفوسهم عبر تقديم محتوى جديد، يركز على تعزيز جودة الحياة.

وأوضح أن الخريجين والخريجات أكملوا بنجاح البرنامج الذي استمر أربعة أسابيع تلقوا خلالها الأنشطة المرتبطة بتعزيز مفھوم السنع والمحافظة على العادات والتقاليد بالتعاون مع نادي تراث الإمارات ونقل المهارات العسكرية والتدريب على الرماية الافتراضية ورماية البينت بول في ميدان التدريب الأمني في إدارة التأهيل الشرطي، والتدريب العسكري على حركات المشاة، وتدريبات اللياقة البدنية ورياضة الجوجيتسو والسباحة للذكور.

وأضاف: اشتمل البرنامج على تعريف النشء بمسيرة التطوير التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب محاضرات توعوية ركزت على غرس القيم الأخلاقية ومحبة العمل إلى جانب توعيتهم بأهمية الحماية من المخاطر المحتملة في ظل الثورة الرقمية، ومخاطر المخدرات وغرس قيمة الحفاظ على البيئة.



جناح الجو

وأشار إلى أن أنشطة العام الحالي تميزت بإضافة برنامج جناح الجو من خلال عرض طائرة إسعاف جوي مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتعريف الطلبة بالمهام الإنسانية والأمنية، والتعرف على آلية عمل منظومة كلنا شرطة، وتنظيم زيارات شملت حديقة العين للحيوانات ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء لتعلم مبادرات صون الطبيعة وتثقيفهم حول ضرورة المحافظة على الحياة البرية واطلاعهم على مهارات إدارة التفتيش الأمني k9 في تدريب الكلاب البوليسية.



«عيالنا أمانة»

تضمن حفل التخريج عرض فيديو حول برنامج أبطال شرطة الغد وما تعلمه الطلاب على مدى 4 أسابيع ومشهداً تمثيلياً تحذيرياً حول مخاطر آفة المخدرات تحت عنوان «عيالنا أمانة» حول كيفية استغلال الأطفال عن طريق الألعاب الإلكترونية واستدراجهم من قبل المروجين ونال المشهد إعجاب الحضور.

كما تم تقديم فقرة السلاح الصامت وعرض مشهد تمثيلي حول التراث والعادات والتقاليد وأهمية المحافظة على الموروث الإماراتي كما أبدع الطلاب بزي الموروث الشرطي في تقديم عرض فن العازي الإماراتي بمهارة فائقة.



مواهب الأبناء

أعرب الطلاب وأولياء أمورهم عن سعادتهم بالمحتوى المتكامل لبرنامج أبطال شرطة الغد مشيدين بدوره في صقل مواهب الأبناء وشغل أوقات فراغهم بما هو مفيد وتعليمهم المهارات الحياتية والاستفادة من المحاضرات وورش التدريب وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن وتعريفهم بالدور الريادي لشرطة أبوظبي والإنجازات الكبيرة التي تحققها في مسيرتها المتميزة لاستدامة الأمن والأمان.



قَسم الولاء

في ختام الحفل أدى الطلبة قَسم الولاء، ثم كرم راعي الحفل الشركاء مشيداً بإسهاماتهم في إنجاح البرنامج الصيفي والجهات الشرطية المشاركة وجرى التقاط صورة جماعية مع الخريجين وراعي الحفل وصورة مع أعضاء كلنا شرطة وفريق عمل البرنامج.