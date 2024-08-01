«اكتفاء» تبدأ توزع منتجات مزرعة مليحة للألبان

الشارقة (وام)

بدأت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، أمس، في توزيع منتجات مزرعة مليحة للألبان على 28 فرعاً والمتجر الإلكتروني بتعاونية الشارقة.

يأتي ذلك ضمن تحقيق منظومة أمن غذائي متكامل ومستدام بطاقة إنتاجية تزيد على 4000 لتر يومياً من الحليب العضوي الطازج كمرحلة أولية، ومع نهاية ديسمبر 2024 المقبل سيصل الإنتاج إلى 33 ألف لتر يومياً، ونحو مليون لتر شهرياً، وفي سبتمبر المقبل ستكون هناك منتجات من الألبان مخصصة للأطفال مضاف إليها نكهات طبيعية خالية من أي إضافات.

وقال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»: يُعدُّ إطلاق منتجات الألبان العضوية التي تحتوي على بروتين A2A2، نجاحاً كبيراً لمنظومة الشارقة الفريدة في إنتاج غذاء عضوي مستدام، محققة رؤية استثنائية لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إنتاج غذاء صحي آمن ومستدام.

وأضاف «تم الاتفاق مع شركة “الوطنية” بمدينة العين لإنتاج الألبان، إلى حين جهوزية مصانع “اكتفاء” في أبريل 2025، ومعها سنقدم منتجات أخرى مصاحبة للألبان وسيبلغ الإنتاج حينها 75 ألف لتر يومياً من الحليب الطازج».

وأشار إلى أن «اكتفاء» تعمل على مضاعفة نواة القطيع في مزرعة مليحة للألبان بعد وصول الدفعة الجديدة من الأبقار في أكتوبر المقبل من الدنمارك والبالغ عددها 1350 بقرة عشراء، تحمل إناثاً ليصل مجموع الأبقار في المزرعة إلى 2500 رأس، التي تُعدُّ من أفضل السلالات لتأسيس القطيع الذي يتألف من 5000 بقرة خلال السنوات المقبلة، تحمل جينات «A2A2» الطبيعية وغير المعدلة جينياً، مشيداً بجهود «تعاونية الشارقة» وتعاونها الكبير مع «اكتفاء»، وقال إنها تُعدُّ إحدى المؤسسات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة، وتسويق الألبان.

من جانبه، قال ماجد الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة:

إن منتجات الحليب متوافرة حالياً في 28 فرعاً من فروع تعاونية الشارقة، وتم توفير المساحات والتجهيزات اللازمة لعرض وبيع المنتج.